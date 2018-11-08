Ростовские торговые сети пожаловались на убытки от продажи сигарет

"Табачная продукция - это убыточный товар для торговых сетей, и мы его держим только из-за того, что покупатель требует сигареты, и мы не можем не предложить их, но зарабатываем мы на них 4-5% и все остальное у нас акциз, а 20% наценки у нас уходит на содержание нашего хозяйства. Такая же ситуация обстоит с молоком, которое на сегодняшний день не приносит прибыли, так как нет достойной пропаганды, что этот продукт необходим", - сообщил Кириенко.