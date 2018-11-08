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Ростовские торговые сети пожаловались на убытки от продажи сигарет

8 ноября 2018, 11:37
Фото: pixnio.com
Торговые сети Ростовской области не могут отказаться от продажи сигарет из-за требований покупателей, хотя табачная продукция приносит одни убытки, сообщил генеральный директор ООО "Солнечный круг" Александр Кириенко.

"Табачная продукция - это убыточный товар для торговых сетей, и мы его держим только из-за того, что покупатель требует сигареты, и мы не можем не предложить их, но зарабатываем мы на них 4-5% и все остальное у нас акциз, а 20% наценки у нас уходит на содержание нашего хозяйства. Такая же ситуация обстоит с молоком, которое на сегодняшний день не приносит прибыли, так как нет достойной пропаганды, что этот продукт необходим", - сообщил Кириенко.

Во время круглого стола, посвященного теме контрафакта в пищевой промышленности, управляющий по корпоративным вопросам Южного региона "Филип Моррис Интернэшнл" в России Алиса Андреева рассказала, что Ростовская область на сегодняшний день занимает первое место среди городов-миллионников по количеству нелегальной табачной продукции.

"Так, по итогам третьего квартала текущего года показатель составляет 32,24%, следующие города Омск - 15% и Челябинск - 14%, хотя на первый квартал текущего года Ростовская область занимала третье место", - сообщила Андреева.

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