Ростовские торговые сети пожаловались на убытки от продажи сигарет

"Табачная продукция - это убыточный товар для торговых сетей, и мы его держим только из-за того, что покупатель требует сигареты, и мы не можем не предложить их, но зарабатываем мы на них 4-5% и все остальное у нас акциз, а 20% наценки у нас уходит на содержание нашего хозяйства. Такая же ситуация обстоит с молоком, которое на сегодняшний день не приносит прибыли, так как нет достойной пропаганды, что этот продукт необходим", - сообщил Кириенко.
Во время круглого стола, посвященного теме контрафакта в пищевой промышленности, управляющий по корпоративным вопросам Южного региона "Филип Моррис Интернэшнл" в России Алиса Андреева рассказала, что Ростовская область на сегодняшний день занимает первое место среди городов-миллионников по количеству нелегальной табачной продукции.
"Так, по итогам третьего квартала текущего года показатель составляет 32,24%, следующие города Омск - 15% и Челябинск - 14%, хотя на первый квартал текущего года Ростовская область занимала третье место", - сообщила Андреева.