Суд Испании оправдал российских бизнесменов и депутата Резника

По версии следствия, в 1990-х годах обвиняемые создали на территории Испании несколько компаний, на которые оформляли недвижимость. На счета этих фирм из России и других стран переводились деньги, после чего происходила перепродажа компаний. Такие сделки проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, после чего «отмытые» деньги переводились в оффшоры и другие государства, пишет Newsnn.ru
В списке обвиняемых числился и депутат Резник. Прокуратура требовала дать ему пять лет лишения свободы и оштрафовать на 30 миллионов евро, а его жену приговорить к 4,5 года заключения и штрафу в размере пяти миллионов евро. Адвокаты супругов настаивали на том, что при расследовании не было найдено ни одного доказательства причастности россиян к уголовным преступлениям.
На суде депутат Резник отрицал все обвинения. Журналисту РИА Новости он сказал, что «верит в судебную систему Испании».
В итоге суд не нашел доказательств, свидетельствующих о связи обвиняемых с русскими преступными группировками, действовавшими на территории Испании. В судебном решении сказано, что отсутствуют доказательства принадлежности подозреваемых к преступным сообществам, занимающихся отмыванием денег, полученных незаконным способом.
В суде отметили, что связь между обвиняемыми основана лишь на их происхождении: как и преступники, хозяева корпоративных структур были гражданами России, которые располагали большими финансовыми средствами и инвестировали в испанскую экономику.