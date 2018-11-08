rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд Испании оправдал российских бизнесменов и депутата Резника

8 ноября 2018, 12:24
Фото: pxhere.com
Национальный суд Испании оправдал 17 человек, среди которых оказался депутат Госдумы Владислав Резник. Им были предъявлены обвинения в незаконном обороте финансов и недвижимости. Прокуратура просила дать фигурантам дела различные сроки наказания, вплоть до пяти лет лишения свободы за участие в ОПГ.

По версии следствия, в 1990-х годах обвиняемые создали на территории Испании несколько компаний, на которые оформляли недвижимость. На счета этих фирм из России и других стран переводились деньги, после чего происходила перепродажа компаний. Такие сделки проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, после чего «отмытые» деньги переводились в оффшоры и другие государства, пишет Newsnn.ru

В списке обвиняемых числился и депутат Резник. Прокуратура требовала дать ему пять лет лишения свободы и оштрафовать на 30 миллионов евро, а его жену приговорить к 4,5 года заключения и штрафу в размере пяти миллионов евро. Адвокаты супругов настаивали на том, что при расследовании не было найдено ни одного доказательства причастности россиян к уголовным преступлениям.

На суде депутат Резник отрицал все обвинения. Журналисту РИА Новости он сказал, что «верит в судебную систему Испании».

В итоге суд не нашел доказательств, свидетельствующих о связи обвиняемых с русскими преступными группировками, действовавшими на территории Испании. В судебном решении сказано, что отсутствуют доказательства принадлежности подозреваемых к преступным сообществам, занимающихся отмыванием денег, полученных незаконным способом.

В суде отметили, что связь между обвиняемыми основана лишь на их происхождении: как и преступники, хозяева корпоративных структур были гражданами России, которые располагали большими финансовыми средствами и инвестировали в испанскую экономику.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28