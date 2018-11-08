Суд Испании оправдал российских бизнесменов и депутата Резника

В списке обвиняемых числился и депутат Резник. Прокуратура требовала дать ему пять лет лишения свободы и оштрафовать на 30 миллионов евро, а его жену приговорить к 4,5 года заключения и штрафу в размере пяти миллионов евро. Адвокаты супругов настаивали на том, что при расследовании не было найдено ни одного доказательства причастности россиян к уголовным преступлениям.