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Сына экс-чиновницы из Ростова взяли с партией наркотиков

8 ноября 2018, 13:21
Фото: vk.com/sobrus
Сына экс-начальника отдела департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяны Бондаревой поймали с крупной партией наркотиков, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В конце октября полиция Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело в отношении сына теперь уже бывшего начальника отдела контроля департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяны Бондаревой Михаила Бондарева.

По данным источника в правоохранительных органах, у молодого человека нашли при себе семь граммов синтетических наркотиков, так называемой соли. Сын высокопоставленной чиновницы работал водителем в ГКУ "Ростсистем", которое является подведомственной организацией департамента потребительского рынка Ростовской области.

При этом, по данным источника, в мае 2017 года Михаил Бондарев был лишен водительского удостоверения, но продолжал работать водителем до января 2018 года.

Ранее в сентябре стало известно, что на саму Татьяну Бондареву завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Тогда появлялась неподтвержденная информация о том, что взятка предназначалась для главы департамента потребительского рынка Ирины Теларовой.

Однако та опровергла свою причастность к коррупционной деятельности своей подчиненной.В отделе контроля департамента продовольственного рынка Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что Татьяна Бондарева уволилась в связи с выходом на пенсию, отработав последний день 6 ноября. Об уголовном деле в отношении ее сына в ведомстве ничего не знают. В полиции Ростова отказались комментировать задержание Михаила Бондарева.

#Новости#Происшествия
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