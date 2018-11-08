Сына экс-чиновницы из Ростова взяли с партией наркотиков

Однако та опровергла свою причастность к коррупционной деятельности своей подчиненной.В отделе контроля департамента продовольственного рынка Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что Татьяна Бондарева уволилась в связи с выходом на пенсию, отработав последний день 6 ноября. Об уголовном деле в отношении ее сына в ведомстве ничего не знают. В полиции Ростова отказались комментировать задержание Михаила Бондарева.