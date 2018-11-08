Сына экс-чиновницы из Ростова взяли с партией наркотиков

В конце октября полиция Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело в отношении сына теперь уже бывшего начальника отдела контроля департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяны Бондаревой Михаила Бондарева.
По данным источника в правоохранительных органах, у молодого человека нашли при себе семь граммов синтетических наркотиков, так называемой соли. Сын высокопоставленной чиновницы работал водителем в ГКУ "Ростсистем", которое является подведомственной организацией департамента потребительского рынка Ростовской области.
При этом, по данным источника, в мае 2017 года Михаил Бондарев был лишен водительского удостоверения, но продолжал работать водителем до января 2018 года.
Ранее в сентябре стало известно, что на саму Татьяну Бондареву завели уголовное дело по подозрению в получении взятки. Тогда появлялась неподтвержденная информация о том, что взятка предназначалась для главы департамента потребительского рынка Ирины Теларовой.
Однако та опровергла свою причастность к коррупционной деятельности своей подчиненной.В отделе контроля департамента продовольственного рынка Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что Татьяна Бондарева уволилась в связи с выходом на пенсию, отработав последний день 6 ноября. Об уголовном деле в отношении ее сына в ведомстве ничего не знают. В полиции Ростова отказались комментировать задержание Михаила Бондарева.