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Власти опровергли неработающие камеры фотофиксации в Ростове

8 ноября 2018, 14:30
Фото: pixabay.com
Все 106 камер фотофиксации, которые были установлены во время ЧМ, работают, и водители уже получают первые протоколы, сообщил директор МБУ "Центр интеллектуальной транспортной системы" Василий Зырянов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что системы фотофиксации, закупленные Ростовом к ЧМ-2018, были установлены на основных улицах города, но до настоящего времени они не работают.

"Сейчас все камеры подключены к системе электропитания, к системе передачи данных, и вся информация с них идет в ГИБДД, и первые протоколы уже выписываются и рассылаются. Большой объем еще связан с корректировкой, с технической стороны отрабатывается этап взаимодействия, и уже в декабре все комплексы заработают в полном объеме, а сейчас это пока тестовый режим", - сообщил Зырянов.

Это значит, что они работают в определенный промежуток времени: в ночное или дневное время, или, например, только с утра.

Также Василий Зырянов опроверг информацию о том, что камеры установлены не в срок. "У меня на руках есть план действий, в котором расписаны все сроки, поэтому к ЧМ должна была быть закончена только установка камер, а после игр началась работа по их запуску", - добавил Зырянов.

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