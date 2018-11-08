Власти опровергли неработающие камеры фотофиксации в Ростове

"Сейчас все камеры подключены к системе электропитания, к системе передачи данных, и вся информация с них идет в ГИБДД, и первые протоколы уже выписываются и рассылаются. Большой объем еще связан с корректировкой, с технической стороны отрабатывается этап взаимодействия, и уже в декабре все комплексы заработают в полном объеме, а сейчас это пока тестовый режим", - сообщил Зырянов.