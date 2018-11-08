ВТБ заплатил за 85% акций банка "Возрождение" 9,7 млрд рублей

В ноябре ВТБ направил миноритариям банка "Возрождение" оферту для выкупа 3,56 млн акций, по 481,68 руб. за каждую, сообщает RNS. Руководство банком "Возрождение" теперь будет возложено на одного из членов правления ВТБ Геннадия Солдатенкова.