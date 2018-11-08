ВТБ заплатил за 85% акций банка "Возрождение" 9,7 млрд рублей
8 ноября 2018, 13:24
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Международная финансовая группа ВТБ 2 октября 2018 года купила 85% обычных и 9,6% привилигированных акции коммерческого банка "Возрождение". Стоимость этой сделки согласно отчетности банка по международным стандартам финансовой отчетности, составила 9,7 миллиардов рублей.
В ноябре ВТБ направил миноритариям банка "Возрождение" оферту для выкупа 3,56 млн акций, по 481,68 руб. за каждую, сообщает RNS. Руководство банком "Возрождение" теперь будет возложено на одного из членов правления ВТБ Геннадия Солдатенкова.