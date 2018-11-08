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Журналист CNN лишился доступа в Белый Дом после спора с Трампом

8 ноября 2018, 13:25
Фото: pxhere.com
Секретная служба США забрала у репортера CNN Джима Акосты его карту аккредитации за спор с Трампом.

В ходе брифинга с президентом США Дональдом Трампом, Акоста спросил его о том, почему Трамп считает возникновение мигрантов в США "вторжением", сообщает RNS. Трамп решил не давать ответа на поставленный вопрос и попросил передать слово другим своим коллегам.

Он также сказал, что сожалеет о том, что подобный репортер является сотрудником CNN и охарактеризовал Акосту как "грубого, ужасного человека".

Трамп также высказал мнение о том, что журналист должен позволить ему управлять государством а сам заняться управлением CNN.

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