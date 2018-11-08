Журналист CNN лишился доступа в Белый Дом после спора с Трампом

В ходе брифинга с президентом США Дональдом Трампом, Акоста спросил его о том, почему Трамп считает возникновение мигрантов в США "вторжением", сообщает RNS. Трамп решил не давать ответа на поставленный вопрос и попросил передать слово другим своим коллегам.