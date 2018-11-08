Зонд NASA подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу

Один из представителей NASA Томас Цурбухен добавил, что Parker Solar Probe специально спроектирован так, чтобы «беречь» себя во время приближения к Солнцу без контроля с Земли. С его слов этот зонд является «кульминацией» шести десятилетий научного прогресса.
Газета «Известия» пишет, что исследователи получили с зонда сигнал, указывающий на отличное состояние аппарата и всех его системных составляющих. Отмечается, что 5 ноября Parker Solar Probe разогнался до 343 тыс. км/ч, что является рекордной скоростью для космического аппарата.
На данный момент фронтальная сторона зонда, защищенная специальным тепловым щитом Thermal Protection System, нагрелась уже до 428 градусов. Температура будет расти по мере приближения к звезде.