Бывшую сожительницу и ее брата взорвал житель Кубани

В очередную ссору, находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант вышел во двор и бросил в дом, в котором находились его 35-летняя подруга и ее 39-летний брат, гранату. В результате взрыва женщина получила тяжкий вред здоровью, ее брат - легкий. Кроме того, взрыв повредил имущество на сумму более 130 тысяч рублей.