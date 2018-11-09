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Бывшую сожительницу и ее брата взорвал житель Кубани

9 ноября 2018, 11:30
Фото: "Морской пехотинец", 2006 г., реж. Джон Бонито
В Тихорецке Краснодарского края 41-летний мужчина взорвал бывшую сожительницу и ее брата, сообщило региональное СУ СК РФ.

"Освободившийся из мест лишения свободы мужчина проживал в одном доме с потерпевшими, но между ним и братом сожительницы сложились неприязненные отношения", - сказано в сообщении.

В очередную ссору, находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант вышел во двор и бросил в дом, в котором находились его 35-летняя подруга и ее 39-летний брат, гранату. В результате взрыва женщина получила тяжкий вред здоровью, ее брат - легкий. Кроме того, взрыв повредил имущество на сумму более 130 тысяч рублей.

Отмечается, что на мужчину завели уголовное дело по нескольким статьям.

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