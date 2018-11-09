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Posted 9 ноября 2018, 10:25

Published 9 ноября 2018, 10:25

Modified 1 октября, 14:02

Updated 1 октября, 14:02

Экстремал прошелся по парапету Ворошиловского моста в Ростове

9 ноября 2018, 10:25
Житель Ростова-на-Дону ради красивых фотографий прошел по парапету Ворошиловского моста, сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

"Очередной экстремал прошелся по парапету. После этого он постоял на нем на одной ноге", - сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, на котором виден молодой человек, находящийся на ограждении. Никакой страховки на нем в это время не было.

Пользователи в комментариях написали, что это был не очень умный поступок.

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#Общество#Новости
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