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Иски на 9 млн рублей подали против оператора строительства отеля Hyatt в Ростове

9 ноября 2018, 09:04
Фото: pxhere.com
В Арбитражный суд Москвы поступило два иска с требованием взыскать почти девять миллионов рублей с компании "МКЦ - РосЕвроДевелопмент", являющейся оператором строительства отеля в Ростове-на-Дону, сообщается в документах суда.

Оба иска передали 6 ноября, один из них - на 1,3 миллиона рублей - еще не был принят к производству. Дата судебного заседания не назначена.

Второе заявление - на 7,4 миллиона рублей - приняли к производству, заседание состоится 23 января. Истцом в обоих случаях является организация "Крок Инкорпорейтед".

Напомним, что пятизвездочный отель Hyatt строили к ЧМ-2018, но из-за финансовых проблем и удорожания проекта во время кризиса почти в два раза проект приостановили. Теперь работы должны завершиться в 2019 году.

Также выяснилось, что "Группа Агроком" стала полноценным владельцем ООО "МКЦ - РосЕвроДевелопмент", которая является оператором проекта по строительству.

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