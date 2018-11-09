Иски на 9 млн рублей подали против оператора строительства отеля Hyatt в Ростове

Оба иска передали 6 ноября, один из них - на 1,3 миллиона рублей - еще не был принят к производству. Дата судебного заседания не назначена.
Второе заявление - на 7,4 миллиона рублей - приняли к производству, заседание состоится 23 января. Истцом в обоих случаях является организация "Крок Инкорпорейтед".
Напомним, что пятизвездочный отель Hyatt строили к ЧМ-2018, но из-за финансовых проблем и удорожания проекта во время кризиса почти в два раза проект приостановили. Теперь работы должны завершиться в 2019 году.
Также выяснилось, что "Группа Агроком" стала полноценным владельцем ООО "МКЦ - РосЕвроДевелопмент", которая является оператором проекта по строительству.