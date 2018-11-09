Офицера Австрии подозревают в работе на разведку России

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил о вызове представителей российского посольства в МИД Австрии. Он также подчеркнул, что страна требует от РФ прозрачного расследования по данному делу. В связи с произошедшим министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свою поездку в Россию, которая была запланирована на начало декабря.