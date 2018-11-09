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Офицера Австрии подозревают в работе на разведку России

9 ноября 2018, 10:32
Фото: pixabay.com
Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны обнаружила факт шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке.

Отмечается, что мужчина с начала девяностых годов передавал России документы и получил в качестве вознаграждения триста тысяч евро. Отмечается, что по данному факту возбуждено дело, ведется расследование.

Исходя из заявления Бауэра, отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил на бундесхеер, то есть за армией Австрии.

Газета «Известия» пишет, что подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе австрийской армии и раз в две недели встречался со своим российским куратором Юрием, якобы поставляющим ему задания. Всю необходимую информацию военный передавал с помощью зашифрованных писем или посредством спутниковой связи, добавляется в материале.

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил о вызове представителей российского посольства в МИД Австрии. Он также подчеркнул, что страна требует от РФ прозрачного расследования по данному делу. В связи с произошедшим министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свою поездку в Россию, которая была запланирована на начало декабря.

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