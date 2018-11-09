Цена на баррель нефти марки Brent снизилась до 71 доллара

Невзирая на то, что США 5 ноября 2018 года снова наложили на Иран снятые прежде санкции, стоимость нефти продолжает свое падение, сообщает RNS. В 2015 году Иран и страны “шестерки” в составе США, Франции, Великобритании, Германии, Китая и России пришли к консенсусу по вопросам, касающихся ядерной программы Ирана.