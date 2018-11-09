Цена на баррель нефти марки Brent снизилась до 71 доллара

Невзирая на то, что США 5 ноября 2018 года снова наложили на Иран снятые прежде санкции, стоимость нефти продолжает свое падение, сообщает RNS. В 2015 году Иран и страны “шестерки” в составе США, Франции, Великобритании, Германии, Китая и России пришли к консенсусу по вопросам, касающихся ядерной программы Ирана.
В результате этой договоренности с Ирана постепенно сняли наложенные ранее санкции. Все эти действия оказывали влияние на динамику повышения и снижения цен на нефть.
Повторное введение США санкций против Ирана ограничило возможности страны по поставкам нефти в другие страны. В данный момент покупать иранскую нефть могут лишь несколько стран: Турция, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Япония, Китай и Тайвань.