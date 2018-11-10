Бастрыкин: керченский стрелок действовал без посредников

По делу керченского стрелка уже были допрошены порядка 650 человек. На сайте СКР отмечается, что следователи детально установили путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Были получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия.