Бастрыкин: керченский стрелок действовал без посредников

По делу керченского стрелка уже были допрошены порядка 650 человек. На сайте СКР отмечается, что следователи детально установили путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Были получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия.
"Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку. Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжается полномасштабный комплекс следственных действий, в том числе проведение иных, ранее назначенных судебных экспертиз", - говорится в материале Следкома, опубликованного по итогам совещания.
Напомним, что о том, что у Рослякова могли быть помощники отмечал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, подготовиться к такому масштабному нападению обычный студент не мог.
Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября. Один из студентов взорвал на первом этаже здания самодельное устройство, а затем открыл стрельбу по преподавателям и учащимся. Жертвами Рослякова стали 20 человек, сам он застрелился.
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