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Posted 10 ноября 2018, 09:11

Published 10 ноября 2018, 09:11

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

На трех улицах ограничат движение в Краснодаре из-за ремонта инженерных сетей

10 ноября 2018, 09:11
В Краснодаре из-за ремонта инженерных сетей ограничат движения по трем улицам, сообщила горадминистрация.

"С пятницы нельзя проехать по Офицерской от Дзержинского до Грозненской, здесь прокладывают сети газоснабжения, ограничения будут действовать до 21 ноября", - сказано в сообщении.

В субботу перекрыли улицу Петра Метальникова от дома №13 в направлении Российской, начали ремонт ливневого коллектора. Проезд будет запрещен до 20 декабря.

С понедельника и до 6 декабря запретят проезд по одной из полос улицы Монтажников в связи с прокладкой сетей водоснабжения.

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#Общество#Новости
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