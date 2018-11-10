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Posted 10 ноября 2018, 17:31

Published 10 ноября 2018, 17:31

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Около двух часов спасатели тушили пожар в частном доме в Ростове

10 ноября 2018, 17:31
Крупный пожар в одном из частных домов в Ростове-на-Дону потушили спасатели в субботу, 10 ноября, говорится на сайте регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 16 часов, загорелся жилой дом на улице Поленова. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пламя полностью охватило строение.

В тушении пожара принимали участие 25 человек личного состава и 5 единиц техники. Локализовать возгорание пожарным удалось в 17 часов, а ликвидировать горение - через 40 минут.

"Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Однако в сообщении в одном из популярных городских пабликов сказано, дом сгорел полностью, далее огонь перекинулся на второй дом, там сгорела крыша.

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#Анна Петрова#Новости
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