Около двух часов спасатели тушили пожар в частном доме в Ростове

Posted 10 ноября 2018, 17:31
Published 10 ноября 2018, 17:31
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
Сообщение о пожаре поступило около 16 часов, загорелся жилой дом на улице Поленова. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пламя полностью охватило строение.
В тушении пожара принимали участие 25 человек личного состава и 5 единиц техники. Локализовать возгорание пожарным удалось в 17 часов, а ликвидировать горение - через 40 минут.
"Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Однако в сообщении в одном из популярных городских пабликов сказано, дом сгорел полностью, далее огонь перекинулся на второй дом, там сгорела крыша.
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