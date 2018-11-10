Ростовчане попросили соединить Орбитальную со Зрелищной для борьбы с пробками

"При строительстве микрорайона Суворовский уже планировалось соединить Орбитальную и Зрелищную, однако работы в итоге не проводились. Если реализовать инициативу, то разгрузятся Особенная и Королева", - написала ростовчанка.
Она добавила, что нет необходимости в расширении проспекта Королева. По ее словам, нужно распределять транспортные потоки.
"Соединение двух улиц позволит жителям Суворовского напрямую выезжать в Северный микрорайон, минуя узкую двухполосную улицу Особенную и кольцо Вавилова и Королева", - написала автор публикации.
На момент субботы обращение поддержали 13 человек.
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