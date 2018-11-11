ГК "Ростов-Дон" победил в матче Лиги чемпионов в Швеции

Спортсменки в составе 16 человек прилетели в Гетеборг еще 9 ноября и на следующий день побывали на тренировке. При этом еще до игры соперник ростовчанок потерял шансы выйти в основной раунд Лиги чемпионов. Однако эта победа для "Ростов-Дона" гарантировала команде первое место в группе.
Воскресный матч не смог набрать много зрителей, в том числе из-за неудачных выступлений "Сэвехова".
Счет в игре с пенальти открыли ростовчанки, на пятой минуте соперницы отыгрались и вышли вперед. В конце первого периода ростовчанки смогли выравнять игру и на перерыв вышли с минимальным отставанием - 15:14.
Во втором тайме "Ростов-Дон" был более агрессивным в атаке, выйти вперед удалось только на 32-й минуте.
В результате ростовчанки одержали победу во всем матче. Теперь в ночь на понедельник они вылетят в Москву и далее пересядут на рейс до донской столицы.
"Ростов-Дону" предстоит 14 ноября сыграть с клубом "Луч-РГСУ".