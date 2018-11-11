ГК "Ростов-Дон" победил в матче Лиги чемпионов в Швеции

Спортсменки в составе 16 человек прилетели в Гетеборг еще 9 ноября и на следующий день побывали на тренировке. При этом еще до игры соперник ростовчанок потерял шансы выйти в основной раунд Лиги чемпионов. Однако эта победа для "Ростов-Дона" гарантировала команде первое место в группе.