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ГК "Ростов-Дон" победил в матче Лиги чемпионов в Швеции

11 ноября 2018, 18:05
Фото: rostovhandball.ru
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в Швеции одержал победу над местной командой "Сэвехов" со счетом 26:32, сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Спортсменки в составе 16 человек прилетели в Гетеборг еще 9 ноября и на следующий день побывали на тренировке. При этом еще до игры соперник ростовчанок потерял шансы выйти в основной раунд Лиги чемпионов. Однако эта победа для "Ростов-Дона" гарантировала команде первое место в группе.

Воскресный матч не смог набрать много зрителей, в том числе из-за неудачных выступлений "Сэвехова".

Счет в игре с пенальти открыли ростовчанки, на пятой минуте соперницы отыгрались и вышли вперед. В конце первого периода ростовчанки смогли выравнять игру и на перерыв вышли с минимальным отставанием - 15:14.

Во втором тайме "Ростов-Дон" был более агрессивным в атаке, выйти вперед удалось только на 32-й минуте.

В результате ростовчанки одержали победу во всем матче. Теперь в ночь на понедельник они вылетят в Москву и далее пересядут на рейс до донской столицы.

"Ростов-Дону" предстоит 14 ноября сыграть с клубом "Луч-РГСУ".

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