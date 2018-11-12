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День жестянщика в Ростове: снег и свыше 20 аварий парализовали город

12 ноября 2018, 17:03
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в понедельник вечером из-за первого снега в разы увеличилось количество автоаварий, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

На момент 19.40 в городе произошли более 20 ДТП, что еще сильнее затрудняет проезд в городе. Автолюбители самостоятельно отмечают на карте места аварий. В обычные дни к этому времени происходит всего несколько подобных происшествий.

Дело в том, что из-за низкой температуры воздуха образовался гололед на дорогах. У водителей нет возможности сменить шины с летней на зимнюю из-за отсутствия свободных мест в шиномонтажных мастерских. Очереди растянулись на три дня вперед.

Аварии произошли в нескольких частях города. В том числе на проспекте Буденновский, улицах Зоологическая, Стадионная.

С 17.40 мск заторам в городе присвоили 10 баллов. ДТП усугубили эту ситуацию.

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