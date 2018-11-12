Очереди в шиномонтажки Ростова растянулись на три дня

RostovGazeta рассмотрела мастерские, где можно записаться через Интернет. Но в ближайшие два дня поменять резину с летней на зимнюю, скорее всего, не выйдет из-за огромного количества желающих.
В понедельник записаться в мастерскую уже не получится. Это можно сделать на следующий день, но придется приехать в 3 или 4 утра, остальное время забито. Однако на среду практически никто не записывается.
При этом в понедельник и доехать до мастерской было бы проблематично, так как уже с 17.30 мск заторам на дорогах присвоили 10 баллов. Затруднен проезд практически во всем городе, на трассе в направлении Краснодара образовалась многокилометровая пробка.
Напомним, в понедельник в Ростове выпал первый снег, а из-за отрицательной температуры появился гололед. Пользователи в соцсетях еще с утра говорили, что появятся пробки, а владельцы шиномонтажек хорошо заработают.