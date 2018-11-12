Предприниматель из Волгограда сядет на три года за обман страховой на 15 млн

В мае 2016 года на территории Саратовской области партнеры инсценировали хищение грузового автомобиля с застрахованным грузом на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. "В дальнейшем в Арбитражный суд Волгоградской области было предъявлено исковое заявление о взыскании со страховой компании указанной суммы. Решением суда требования истца удовлетворены в полном объеме. На основании судебного акта деньги страховой компанией были перечислены и впоследствии обналичены", - сказано в сообщении.