rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предприниматель из Волгограда сядет на три года за обман страховой на 15 млн

12 ноября 2018, 10:17
Фото: pixabay.com
Центральный районный суд Волгограда признал виновным 33-летнего местного жителя в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, говорится на сайте прокуратуры региона.

Суд установил, что бизнесмен вместе со знакомым создал несколько фирм, которые якобы занимались поставкой специальных инструментов (резцов). Сообщником мужчины стал экс-сотрудник одной из страховых компаний. Вместе они какое-то время создавали видимость осуществления перевозок застрахованных грузов, в том числе посредством аренды складских помещении в различных российских регионах.

В мае 2016 года на территории Саратовской области партнеры инсценировали хищение грузового автомобиля с застрахованным грузом на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. "В дальнейшем в Арбитражный суд Волгоградской области было предъявлено исковое заявление о взыскании со страховой компании указанной суммы. Решением суда требования истца удовлетворены в полном объеме. На основании судебного акта деньги страховой компанией были перечислены и впоследствии обналичены", - сказано в сообщении.

Фото: pxhere.com

Однако, проверка службы собственной безопасности страховой организации показала, что в одном из офисов фирмы истца деятельность фактически не осуществлялась.

"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, суд приговорил бизнесмена к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.

р2

Материалы по теме
В Ростове бизнесмен-мошенник "заработал" на вычете НДС 9 млн рублейОбманывающий стариков мошенник в Ростове попался по видео
#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28