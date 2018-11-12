Предприниматель из Волгограда сядет на три года за обман страховой на 15 млн

Суд установил, что бизнесмен вместе со знакомым создал несколько фирм, которые якобы занимались поставкой специальных инструментов (резцов). Сообщником мужчины стал экс-сотрудник одной из страховых компаний. Вместе они какое-то время создавали видимость осуществления перевозок застрахованных грузов, в том числе посредством аренды складских помещении в различных российских регионах.
В мае 2016 года на территории Саратовской области партнеры инсценировали хищение грузового автомобиля с застрахованным грузом на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. "В дальнейшем в Арбитражный суд Волгоградской области было предъявлено исковое заявление о взыскании со страховой компании указанной суммы. Решением суда требования истца удовлетворены в полном объеме. На основании судебного акта деньги страховой компанией были перечислены и впоследствии обналичены", - сказано в сообщении.
Однако, проверка службы собственной безопасности страховой организации показала, что в одном из офисов фирмы истца деятельность фактически не осуществлялась.
"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, суд приговорил бизнесмена к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.
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