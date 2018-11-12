Шутки в Интернете спровоцировал транспортный коллапс в Ростове

В Ростове-на-Дону в понедельник выпал первый снег и парализовал движение в городе, а также за его пределами.
Пока автомобилисты стоят в пробке, они решили пообщаться друг с другом при помощи "Яндекс.Карт", где оставляют комментарии. Один из водителей в шутку спросил, сколько дней ему еще придется стоять в пробке. Другой ответил, что пока не станет тепло. Кто-то написал, что лучше пока посидит на работе и посмотрит фильм. Еще один водитель заявил, что у него уже затекла нога. Между тем, в понедельник вечером стоит весь город, эта ситуация продолжается несколько часов.
Появились и старые шутки о том, что водитель купит машину в начале пробки или продаст незамерзайку.
Именно в понедельник многие водители поняли, что пора менять летнюю резину на зимнюю. Малая часть успела записаться через Интернет в шиномонтажки, остальные смогут попасть туда только через три дня, так как запись завершилась. Некоторые поехали сразу в мастерские, но и здесь встали в очередях.
Кто-то рискнул и поехал на летней резине, что спровоцировало всплекс автоаварий. За вечер произошло более 20 ДТП, транспортный коллапс только усилился.
Пользователи в комментариях также рассказали о ростовчанах, которые стоят в очередях, чтобы попасть в автобусы. Дело в том, что сейчас проходит транспортная реформа, которая не до конца налажена. Поэтому и в обычное время людям приходится длительное время ожидать общественного транспорта, а на фоне заторов на дорогах ситуация стала еще хуже.
Пользователи в соцсетях написали, что пассажиры на остановках начали покрываться снегом. Другие написали, что местные жители начнут распродавать квартиры в таких районах и перебираться в другие.
Оказалось, что и такси в городе в это время вызвать невозможно. Горожане призвали всех держаться и не унывать. А в очереди на автобус №71 стоят уже около 100 человек.
Не смогли горожане пройти мимо проспекта Михаила Нагибина, где несмотря на все вышесказанное, начали укладывать асфальт в снег. Пользователи в комментариях написали, что зато дорожникам не жарко работать.
Посмеялись горожане над местным велосипедистом, который в непогоду вышел прокатиться в одних шортах на голое тело.
Пользователи пошутили, что он прилетел из будущего и не рассчитал с погодой. Другие написали, что этот человек выплатил ипотеку.