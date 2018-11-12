Шутки в Интернете спровоцировал транспортный коллапс в Ростове

Пока автомобилисты стоят в пробке, они решили пообщаться друг с другом при помощи "Яндекс.Карт", где оставляют комментарии. Один из водителей в шутку спросил, сколько дней ему еще придется стоять в пробке. Другой ответил, что пока не станет тепло. Кто-то написал, что лучше пока посидит на работе и посмотрит фильм. Еще один водитель заявил, что у него уже затекла нога. Между тем, в понедельник вечером стоит весь город, эта ситуация продолжается несколько часов.