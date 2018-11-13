Отходы – в доходы

- Действительно, оборудование для нового производства стоит не дешево, да и определенные расходы потребуются на зарплату персоналу. Конечно же, все это требует определенной суммы тарифа. Не будем лукавить: раньше тариф на сбор и вывоз мусора был заниженный. Но теперь эта услуга стала коммунальной, такой же, как свет, вода, газ. Сегодня служба по тарифам рассматривает документы, определяет тариф. И, скорее всего, сумма оплаты за обращение с ТКО, будет выше прежней. Но и региональные операторы понесут новые расходы: на оплату налогов, на аренду земельных участков, на перевозку, за негативное воздействие на окружающую среду. Раньше мусор вывозили туда, куда было ближе. Например, нередко, в Таганроге отходы сваливали прямо в черте города. Свалка постоянно загоралась. А рядом с ней находится садовое товарищество, где живут люди. Торговые точки, в которых реализуются продукты питания. Нарушение всех существующих норм и правил ведет к тому, что здоровье людей постоянно подвергается опасности. Эту свалку необходимо как можно быстрее закрыть. Новая реформа предполагает вывоз ТКО только на санкционированные полигоны. Ближайший – в районе Новошахтинска. В результате, нашим мусоровозам предстоит регулярно преодолевать расстояние более 100 км. А это, безусловно, новые и весьма ощутимые затраты.