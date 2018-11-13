Отходы – в доходы

С 1 января 2019 года сбор и вывоз мусора переходит из жилищной, в коммунальную услугу. Это значит, что начисление платежей для собственников жилья будет производиться по-новому: без учета квадратных метров жилья, согласно числу, проживающих в квартире в соответствии с установленным тарифом. Сумма тарифа сегодня определяется соответствующей службой. Меньше двух месяцев остается до запуска новой системы обращения с ТКО. Не теряя драгоценного времени, региональный оператор ООО «Экотранс» уже сегодня ведет подготовку к внедрению инновационных технологий, позволяющих перерабатывать мусор в техногрунт.
-Валерий Вячеславович, сегодня все региональные операторы готовятся работать по новым правилам, в новом статусе. С какими сложностями довелось столкнуться в подготовительный период реформы?
- Основная сложность заключается в образовавшемся информационном вакууме. Люди не понимают, что будет происходить, к чему готовиться, не понимают и суть реформы. Средства массовой информации слабо освещают эту тему, и не доносят людям всю необходимую информацию. Поэтому мы регулярно проводим встречи с населением на закрепленных за нами территориях. Объясняем, что система обращения с отходами будет кардинально изменена. Что наша работа начинается фактически с нуля. Раньше все компании, занимающиеся сбором и вывозом отходов, практически не задумывались о легальном их размещении или утилизации. Система работы с мусором в России не обновлялась последние полвека. В большинстве случаев его отвозили на полигоны, в которых не производился сбор фильтратов и свалочных газов. Тем самым создавалась экологическая опасность для окружающей среды. Большинство полигонов и свалок были несанкционированные. Особенно остро стояла эта проблема в сельских территориях. Население не вносило оплату за вывоз мусора, а администрации муниципалитетов платили штрафы за несанкционированные свалки. Такой нерачительный подход и породил необходимость реформы - требовалось упорядочить работу с ТКО. Легализовать и привести в порядок процесс размещения и захоронения отходов.
Именно на этом фоне образовалось противодействие со стороны компаний, которые занимались и пока еще продолжают заниматься сбором и вывозом отходов. Куда проще было собирать мусор, вываливать его в ближайшей роще на земли сельхозназначения, чем оформлять документы и нести дополнительные расходы, связанные с легальной работой этого бизнеса.
- Как система обращения с ТКО изменится сегодня?
- Основные изменения заключаются в организации раздельного сбора мусора и сортировки его на полигоне. На захоронение мы планируем отправлять минимальный объем ТКО – так называемые «хвосты». А полезные фракции – органические отходы жизнедеятельности человека и различных организаций, будут отобраны и направлены на переработку. Мы планируем наладить процесс компостирования отходов, то есть преобразования органического мусора в техногрунт.
- В чем преимущество такой переработки?
- Эта немецкая технология уже успешно применяется в Подмосковье. Но для юга России она нова. Мы станем пионерами внедрения. Основной механизм переработки заключается в том, что отходы ТКО органического происхождения закладываются в большие бурты типа силосных ям. Для ускорения процесса перегнивания туда интенсивно подается кислород. Сверху конструкция накрывается геомембраной, которая пропуская кислород, не пропускает углекислый газ. Нагревание под температурой порядка 80° ускоряет процесс перегорания. В результате снижается класс опасности отходов, и обычный, казалось бы, мусор превращается в плодородную землю. Полученный техногрунт – абсолютно инертный материал. Его можно использовать для разных нужд, в том числе и пересыпать слои при захоронении на полигоне. Сегодня проект строительства объекта проходит экспертизу. Отмечу, что всех руководителей региональных МЭОКов заинтересовала эта технология. И я уверен, что со временем, она будет реализована повсеместно.
-Но реализация такого проекта потребует серьезных финансовых вложений?
- Действительно, оборудование для нового производства стоит не дешево, да и определенные расходы потребуются на зарплату персоналу. Конечно же, все это требует определенной суммы тарифа. Не будем лукавить: раньше тариф на сбор и вывоз мусора был заниженный. Но теперь эта услуга стала коммунальной, такой же, как свет, вода, газ. Сегодня служба по тарифам рассматривает документы, определяет тариф. И, скорее всего, сумма оплаты за обращение с ТКО, будет выше прежней. Но и региональные операторы понесут новые расходы: на оплату налогов, на аренду земельных участков, на перевозку, за негативное воздействие на окружающую среду. Раньше мусор вывозили туда, куда было ближе. Например, нередко, в Таганроге отходы сваливали прямо в черте города. Свалка постоянно загоралась. А рядом с ней находится садовое товарищество, где живут люди. Торговые точки, в которых реализуются продукты питания. Нарушение всех существующих норм и правил ведет к тому, что здоровье людей постоянно подвергается опасности. Эту свалку необходимо как можно быстрее закрыть. Новая реформа предполагает вывоз ТКО только на санкционированные полигоны. Ближайший – в районе Новошахтинска. В результате, нашим мусоровозам предстоит регулярно преодолевать расстояние более 100 км. А это, безусловно, новые и весьма ощутимые затраты.
- Какие варианты оптимизации расходов рассматриваете?
- Мы планируем построить собственный мусороперерабатывающий сортировочный завод. Земельные участки для нового предприятия определены в районе села Покровское Неклиновского района, находятся уже в нашей собственности. Завершается разработка проектной документации. Надеемся после нового года пройти экологическую экспертизу. По предварительным прогнозам, строительство завода займет не больше года. И тогда, финансовая нагрузка значительно спадет – расстояние на вывоз ТКО уменьшится до 22 км. Соответственно, строительство полигона и мусороперерабатывающего завода – основные задачи на ближайший год. А дальше жизнь покажет. Планов у нас громадье. Все они выполнимы и подтверждены нашими серьезными намерениями.