Превентивные меры против гриппа птиц увеличат в Ростовской области

"В регионе рассматривают возможность применения вакцины на родительском стаде против гриппа птиц в птицеводческих предприятиях, работающих в режиме "закрытого типа", - сказано в сообщении.
В Ростовской области таких предприятий 14, на них работают более 10 тысяч человек. При этом с начала года в регионе зарегистрировали три очага инфекции, всю птицу в зонах заражения пришлось уничтожить. В области постоянно мониторят состояние домашней, водоплавающей и перелетной птицы, чтобы не допустить возникновения нового очага заболевания.
В настоящее время регион производит меньше мяса птицы, чем позволяют производственные мощности. В связи с этим в области планируют страховать птицепоголовье в крупных производственных предприятиях. Страховка поможет снизить расходы и самой компании, и регионального бюджета.
р3