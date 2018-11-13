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Превентивные меры против гриппа птиц увеличат в Ростовской области

13 ноября 2018, 13:47
Фото: ixabay.com
В Ростовской области увеличат превентивные меры против птичьего гриппа, сообщила региональная СББЖ.

"В регионе рассматривают возможность применения вакцины на родительском стаде против гриппа птиц в птицеводческих предприятиях, работающих в режиме "закрытого типа", - сказано в сообщении.

В Ростовской области таких предприятий 14, на них работают более 10 тысяч человек. При этом с начала года в регионе зарегистрировали три очага инфекции, всю птицу в зонах заражения пришлось уничтожить. В области постоянно мониторят состояние домашней, водоплавающей и перелетной птицы, чтобы не допустить возникновения нового очага заболевания.

В настоящее время регион производит меньше мяса птицы, чем позволяют производственные мощности. В связи с этим в области планируют страховать птицепоголовье в крупных производственных предприятиях. Страховка поможет снизить расходы и самой компании, и регионального бюджета.

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