Превентивные меры против гриппа птиц увеличат в Ростовской области

В Ростовской области таких предприятий 14, на них работают более 10 тысяч человек. При этом с начала года в регионе зарегистрировали три очага инфекции, всю птицу в зонах заражения пришлось уничтожить. В области постоянно мониторят состояние домашней, водоплавающей и перелетной птицы, чтобы не допустить возникновения нового очага заболевания.