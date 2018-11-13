rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снегопад отбил у ростовчан желание работать в такси и взвинтил цены

13 ноября 2018, 04:45
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону сервисы такси из-за непогоды более чем в 2 раза подняли цены на услуги, однако найти свободную машину сложно, следует из информации компаний.

Так, во вторник утром "Яндекс.Такси" установил стоимость в 480 рублей от проспекта Королева до переулка Соборный. Хотя обычно такая поездка обходится в 220 рублей.

У компании "Лидер" цена за поездку достигает 330 рублей. Однако водители не хотят ехать в центр города и отменяют заказы.

В организациях водители в основном работают на собственных машинах. Они поясняют, что им удобнее ездить внутри микрорайона, чем стоять в пробках в центре. По словам таксистов, они больше зарабатывают на нескольких мелких заказах, чем на одном крупном в центр города.

Между тем, на дорогах уже появились сильные заторы. Ожидается, что ситуация станет хуже.

Напомним, в понедельник вечером в городе произошел транспортный коллапс из-за первого снега и гололеда. Проблема с вызовом такси появилась в этот день

р1

Материалы по теме
Парковку для такси решили организовать в ростовском аэропорту Платов"Социальное такси" в Ростове хотят сделать круглосуточнымВ Аргентине запретят Uber-такси
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28