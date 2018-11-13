Снегопад отбил у ростовчан желание работать в такси и взвинтил цены

Так, во вторник утром "Яндекс.Такси" установил стоимость в 480 рублей от проспекта Королева до переулка Соборный. Хотя обычно такая поездка обходится в 220 рублей.
У компании "Лидер" цена за поездку достигает 330 рублей. Однако водители не хотят ехать в центр города и отменяют заказы.
В организациях водители в основном работают на собственных машинах. Они поясняют, что им удобнее ездить внутри микрорайона, чем стоять в пробках в центре. По словам таксистов, они больше зарабатывают на нескольких мелких заказах, чем на одном крупном в центр города.
Между тем, на дорогах уже появились сильные заторы. Ожидается, что ситуация станет хуже.
Напомним, в понедельник вечером в городе произошел транспортный коллапс из-за первого снега и гололеда. Проблема с вызовом такси появилась в этот день
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