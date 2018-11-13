rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Центр Ростова за ночь очистили от снега

13 ноября 2018, 10:37
Фото: torange.biz
CC BY 4.0
В центре Ростова всю ночь работала снегоуборочная техника, и информация о том, что улицы не были посыпаны реагентами, не соответствует действительности, рассказал RostovGazeta представитель "Управления благоустройства Ленинского района" города Ростова.

В понедельник, 12 ноября, в Ростове выпал первый снег, который нарушил дорожное движение.

"Всю ночь у нас в центре работало семь КДМ (комбинированные дорожные машины - прим.ред), пять минипогрузчиков, один большой погрузчик и два самосвала. Вчера, как только выпал снег, вся техника также вышла на улицы. Противогололедные реагенты была распределены по 50 улицам Ростова", - сообщил сотрудник предприятия.

Собеседник также опроверг информацию о том, что во вторник часть центральных улиц была не посыпана песком.

"Сразу техника начала посыпать улицы", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее власти Ростова сообщили, что более 230 машин готовы выйти на уборку снега в городе: 93 комбинированных дорожных машин для распределения противогололедных материалов, из которых восемь - для жидкого реагента, 44 самосвала для вывоза снега, 57 роторных снегоуборочных машин для уборки снега с тротуаров и другие.

Материалы по теме
Первый снег в Ростове стал причиной бесконечных пробокСнег вновь парализовал движение в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28