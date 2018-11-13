Центр Ростова за ночь очистили от снега

В понедельник, 12 ноября, в Ростове выпал первый снег, который нарушил дорожное движение.
"Всю ночь у нас в центре работало семь КДМ (комбинированные дорожные машины - прим.ред), пять минипогрузчиков, один большой погрузчик и два самосвала. Вчера, как только выпал снег, вся техника также вышла на улицы. Противогололедные реагенты была распределены по 50 улицам Ростова", - сообщил сотрудник предприятия.
Собеседник также опроверг информацию о том, что во вторник часть центральных улиц была не посыпана песком.
"Сразу техника начала посыпать улицы", - подчеркнул спикер.
Напомним, ранее власти Ростова сообщили, что более 230 машин готовы выйти на уборку снега в городе: 93 комбинированных дорожных машин для распределения противогололедных материалов, из которых восемь - для жидкого реагента, 44 самосвала для вывоза снега, 57 роторных снегоуборочных машин для уборки снега с тротуаров и другие.