Центр Ростова за ночь очистили от снега

"Всю ночь у нас в центре работало семь КДМ (комбинированные дорожные машины - прим.ред), пять минипогрузчиков, один большой погрузчик и два самосвала. Вчера, как только выпал снег, вся техника также вышла на улицы. Противогололедные реагенты была распределены по 50 улицам Ростова", - сообщил сотрудник предприятия.