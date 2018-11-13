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В Новочеркасске осудили мошенника, "избавлявшего" население от платы за электричество

13 ноября 2018, 10:39
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске Ростовской области осудили местного жителя, который незаконно помогал клиентам не платить за электричество, сообщает "Донэнерго".

"В феврале 2018 года в ходе рейда выявили факт незаконного доступа к компьютерной информации, содержащейся в приборе учета электроэнергии. После этого задержали местного жителя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина за деньги вносил технические изменения в параметры прибора учета. Он признал вину и рассказал о своих заказчиках.

Тогда завели уголовное дело и фигуранта приговорили к штрафу. Также штраф придется выплатить и его клиентам. Он намного превышает сумму платежа при законном потреблении электроэнергии.

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