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Posted 14 ноября 2018, 18:56

Published 14 ноября 2018, 18:56

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

ГК "Ростов-Дон" разгромил "Луч-РГСУ" в матче чемпионата России

14 ноября 2018, 18:56
Гандбольный клуб "Ростов-Дон" в среду одержал победу в матче против команды "Луч-РГСУ" со счетом 39:13, сообщается на сайте ростовского клуба.

Игра состоялась в Ростове в рамках чемпионата России. Тренерский штаб "Ростов-Дона" заявил тех же игроков, которые участвовали в игре против "Кубани" 6 ноября.

Счет в матче открыли ростовчанки, команда с первых же минут повела в игре. Соперник смог забить первый гол только на 12-й минуте.

На перерыв команды ушли при счете 19:10 в пользу "Ростов-Дона". Клуб смог победить и во всем матче с огромным отрывом.

Теперь 17 ноября ростовчанки сыграют заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Бреста". Игра состоится в донской столице.

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