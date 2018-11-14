ГК "Ростов-Дон" разгромил "Луч-РГСУ" в матче чемпионата России

Posted 14 ноября 2018, 18:56
Published 14 ноября 2018, 18:56
Modified 1 октября, 15:28
Updated 1 октября, 15:28
Игра состоялась в Ростове в рамках чемпионата России. Тренерский штаб "Ростов-Дона" заявил тех же игроков, которые участвовали в игре против "Кубани" 6 ноября.
Счет в матче открыли ростовчанки, команда с первых же минут повела в игре. Соперник смог забить первый гол только на 12-й минуте.
На перерыв команды ушли при счете 19:10 в пользу "Ростов-Дона". Клуб смог победить и во всем матче с огромным отрывом.
Теперь 17 ноября ростовчанки сыграют заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Бреста". Игра состоится в донской столице.
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