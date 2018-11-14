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Posted 14 ноября 2018, 14:40

Published 14 ноября 2018, 14:40

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

На 22% сократилось число турагентств в Ростовской области

14 ноября 2018, 14:40
На 22% сократилось количество туристических агентств в Ростовской области за последние 4 года, сообщила пресс-служба OneTwoTrip.

"По динамике сокращения Ростов занял третье место после Красноярска и Омска", - сказано в сообщении.

Больше всего турагентств закрылось в период с октября 2014 года по октябрь 2015-го, потом темпы ликвидации снижались, а за последний год количество турагентств практически не изменилось.

Отмечается, что на количество турагентств повлияли закрытие для российских туристов турецкого и египетского направлений, а также переориентация многих отдыхающих на самостоятельную организацию поездок.

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#Экономика#Новости
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