На 6,1% выросли объемы выданных малому бизнесу кредитов в Ростовской области

Для поддержки бизнеса в Ростовской области существует развитая сеть инфраструктуры, в которую входят более 50 организаций. Тем не менее, региону необходимо найти инструменты, в том числе и законодательные, чтобы улучшить ситуацию с кредитованием малого и среднего бизнеса.