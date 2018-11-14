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На 6,1% выросли объемы выданных малому бизнесу кредитов в Ростовской области

14 ноября 2018, 08:43
Фото: javi_indy / freepik.com
С начала 2018 года объемы выданных кредитов малому бизнесу в Ростовской области по сравнению с аналогичным периодом 2017-го выросли на 6,1%, сообщило региональное Законодательное собрание.

"По объему предоставленных кредитов малым и средним предприятиям регион занимает 8-е место в стране", - сказано в сообщении.

В настоящее время в области зарегистрированы свыше 177,5 тысячи компаний данного типа, за 8 месяцев 2018 года объем выданных им кредитов достиг 130 миллиардов рублей.

Для поддержки бизнеса в Ростовской области существует развитая сеть инфраструктуры, в которую входят более 50 организаций. Тем не менее, региону необходимо найти инструменты, в том числе и законодательные, чтобы улучшить ситуацию с кредитованием малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что пока в области не зафиксировали ни одного случая полной удовлетворенности предпринимателей доступностью финансовых ресурсов и кредитными ставками.

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#Новости#Экономика
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