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Новый формат историй представила соцсеть "ВКонтакте"

14 ноября 2018, 11:36
Фото: pxhere.com
Новый формат историй для сообществ запустила социальная сеть "ВКонтакте", сообщила пресс-служба компании.

"Теперь сообщества и группы могут создавать подборки в виде сюжета из 20 фотографий и видео с обложкой и названием", - сказано в сообщении.

При публикации сюжета его обложка видна в историях, открыть подборку можно одним нажатием. Кроме того, сюжет можно отправить сообщением или опубликовать на стене. В отличие от историй, сюжеты не исчезают, в день можно создать до 50 подборок.

Отмечается, что функция доступна тем сообществам, которые раньше могли публиковать истории -верифицированным и тем, которые когда-либо получали огонь Прометея.

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