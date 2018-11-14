Около тысячи мероприятий запланировали в Ростове на Новый год и Рождество

В Ростове-на-Дону запланировали около 1 тысячи мероприятий в новый год и Рождество, сообщила горадминистрация.

"Праздники начнутся 21 декабря и продлятся до 14 января", - сказано в сообщении. В городе подготовили программу для всех категорий граждан, от детей до инвалидов и ветеранов. С 22 декабря в школах и детсадах начнут проводить утренники, с 26 декабря стартуют представления для детей-инвалидов, из малообеспеченных семей и просто одаренных детей во Дворце творчества детей и молодежи. Театры города подготовили праздничную программу для всех возрастов, в парках, на площадях, в зоопарке и возле городских елок будут проходить различные праздничные мероприятия. Спецмероприятия подготовят к Новому году 31 декабря, Рождеству 7 января и закрытию главной городской елки 13 января. Открытие главной елки Ростова ориентировочно пройдет 26 декабря, всего в городе установят 200 новогодних елок. р3