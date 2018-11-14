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Posted 14 ноября 2018, 09:08

Published 14 ноября 2018, 09:08

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Около тысячи мероприятий запланировали в Ростове на Новый год и Рождество

14 ноября 2018, 09:08
В Ростове-на-Дону запланировали около 1 тысячи мероприятий в новый год и Рождество, сообщила горадминистрация.

"Праздники начнутся 21 декабря и продлятся до 14 января", - сказано в сообщении.

В городе подготовили программу для всех категорий граждан, от детей до инвалидов и ветеранов.

С 22 декабря в школах и детсадах начнут проводить утренники, с 26 декабря стартуют представления для детей-инвалидов, из малообеспеченных семей и просто одаренных детей во Дворце творчества детей и молодежи.

Театры города подготовили праздничную программу для всех возрастов, в парках, на площадях, в зоопарке и возле городских елок будут проходить различные праздничные мероприятия.

Спецмероприятия подготовят к Новому году 31 декабря, Рождеству 7 января и закрытию главной городской елки 13 января.

Открытие главной елки Ростова ориентировочно пройдет 26 декабря, всего в городе установят 200 новогодних елок.

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