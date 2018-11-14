Сливочное масло с отклонениями производили в Ростове

Posted 14 ноября 2018, 08:47
Published 14 ноября 2018, 08:47
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
"Нарушение выявили при исследовании образца продукции специалистами сектора токсикологических видов испытаний", - сказано в сообщении.
Данное отклонение является нарушением действующих норм и требований, так как состав продукта не совпадает с указанной на этикетке информацией.
Отмечается, что результаты экспертизы направили в региональный Россельхознадзор для принятия решения.
р3