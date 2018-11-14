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Posted 14 ноября 2018, 08:47

Published 14 ноября 2018, 08:47

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Сливочное масло с отклонениями производили в Ростове

14 ноября 2018, 08:47
Сливочное масло с отклонениями в жирно-кислотном составе производил индивидуальный предприниматель в Ростове-на-Дону, сообщил Ростовский референтный центр Россельхознадзора.

"Нарушение выявили при исследовании образца продукции специалистами сектора токсикологических видов испытаний", - сказано в сообщении.

Данное отклонение является нарушением действующих норм и требований, так как состав продукта не совпадает с указанной на этикетке информацией.

Отмечается, что результаты экспертизы направили в региональный Россельхознадзор для принятия решения.

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