В Ростове к Новому году установят более 200 елок

"Во всех районах Ростова будет установлено более 200 елок, где-то есть живые, а где-то будут стоять искусственные, размеры также будут разные - от 12 до 20 метров, но, безусловно, возле входа в парк им. Горького будет самая большая и красивая", - сообщил Доманов.
По его словам, главную городскую елку нарядят уже к 1 декабря, возле которой по традиции будет стоять шар желаний.
Также во время пресс-конференции Александр Доманов рассказал, что на праздничное оформление города в этом году потратят порядка 10 миллионов рублей.
"Появятся новые празднично-украшенные композиции-площадки: на пересечении улиц Пушкинской и проспекта Театрального, у кинотеатра "Ростов", концепция в этом году будет в стиле русских народных сказок", - подчеркнул Доманов.
Ранее стало известно, что в Ростове в рамках празднования Нового года пройдет более тысячи праздничных мероприятий, а также впервые запланирована акция "копилка новогодних чудес".