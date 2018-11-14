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В Ростове к Новому году установят более 200 елок

14 ноября 2018, 07:28
Фото: pixabay.com
В Ростове, начиная с декабря, будет установлено более 200 живых и искусственных елей к Новому году, сообщил начальник управления культуры Ростова Александр Доманов.

"Во всех районах Ростова будет установлено более 200 елок, где-то есть живые, а где-то будут стоять искусственные, размеры также будут разные - от 12 до 20 метров, но, безусловно, возле входа в парк им. Горького будет самая большая и красивая", - сообщил Доманов.

По его словам, главную городскую елку нарядят уже к 1 декабря, возле которой по традиции будет стоять шар желаний.

Также во время пресс-конференции Александр Доманов рассказал, что на праздничное оформление города в этом году потратят порядка 10 миллионов рублей.

"Появятся новые празднично-украшенные композиции-площадки: на пересечении улиц Пушкинской и проспекта Театрального, у кинотеатра "Ростов", концепция в этом году будет в стиле русских народных сказок", - подчеркнул Доманов.

Ранее стало известно, что в Ростове в рамках празднования Нового года пройдет более тысячи праздничных мероприятий, а также впервые запланирована акция "копилка новогодних чудес".

#Новости#Новости Ростова#Общество
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