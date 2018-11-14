В Ростове к Новому году установят более 200 елок

"Во всех районах Ростова будет установлено более 200 елок, где-то есть живые, а где-то будут стоять искусственные, размеры также будут разные - от 12 до 20 метров, но, безусловно, возле входа в парк им. Горького будет самая большая и красивая", - сообщил Доманов.