Все кадетские корпуса Ростовской области получат новый транспорт

В настоящее время в области более 200 учреждений общего образования, 15 дополнительного и 3 среднего профессионального имеют статус казачьих. Во всех учебных заведениях данного типа проходят обучение порядка 80 тысяч детей. Кроме того, в регионе работают кадетские учреждения - 5 кадетских профессиональных техникумов и 7 корпусов. Казачество является гордостью не только Ростовской области. но и всей России.