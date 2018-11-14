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Posted 14 ноября 2018, 13:52

Published 14 ноября 2018, 13:52

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Все кадетские корпуса Ростовской области получат новый транспорт

14 ноября 2018, 13:52
Все кадетские корпуса Ростовской области по поручению губернатора Василия Голубева получат новый транспорт для перевозки детей, сообщило облправительство.

Автобусы для нужд кадетских корпусов закупят в течение первого полугодия 2019 года. Помимо этого, до 1 мая во всех кадетских корпусах проверят состояние материально-технической базы.

Глав муниципалитетов, на территории которых расположены учебные заведения данного типа, обязали следить за состоянием дел кадетских корпусов и оказывать им всяческую поддержку. По словам губернатора, обучение в кадетских корпусов престижно, в них обучаются тысячи детей области, которые регулярно побеждают на всевозможных соревнованиях разных уровней, достойно представляя донское казачество.

В настоящее время в области более 200 учреждений общего образования, 15 дополнительного и 3 среднего профессионального имеют статус казачьих. Во всех учебных заведениях данного типа проходят обучение порядка 80 тысяч детей. Кроме того, в регионе работают кадетские учреждения - 5 кадетских профессиональных техникумов и 7 корпусов. Казачество является гордостью не только Ростовской области. но и всей России.

"Прошу исполнить поручение по приобретению транспорта для кадетских корпусов максимально быстро", - подчеркнул Голубев.

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