Альфа-Банк к Новому году предложил повышенные ставки по накопительному счету

Депозит «Большой куш» обеспечивает доход до 8,18% годовых в рублях. Это удобный способ накопления средств, с возможностью выбора способа начисления процентов (с капитализацией или без), сроком размещения от 1 года до 3 лет. Минимальная сумма депозита при открытии в отделении или через контакт-центр составляет 500 000 рублей, при открытии вклада в интернет-банке «Альфа-Клик» или мобильном приложении «Альфа-Мобайл» — 50 000 рублей. Пополнение и снятие средств, а также автоматическое продление депозита не предусмотрено.