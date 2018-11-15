Два трактора украли в Краснодарском крае на металлолом

Posted 15 ноября 2018, 12:58
Published 15 ноября 2018, 12:58
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
"В полицию обратился владелец местного тепличного комплекса и сообщил, что кроме тракторов пропали еще инструменты для орошения и полива растений", - сказано в сообщении.
Выехавшие на место преступления оперативники обнаружили следы автомобиля, определили его владельца и во дворе 25-летнего местного жителя обнаружили один из тракторов и похищенные инструменты.
Технику вернули хозяину, а преступника с 23-летним подельником задержали.Парни пояснили, что второй трактор разобрали и сдали на металлолом.
Отмечается, что на воров завели уголовное дело и взяли с них подписку о невыезде.
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