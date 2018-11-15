Двое бизнесменов похитили из бюджета Шахт 15 млн руб

Подозреваемые заключали контракты со стройкомпанией на строительство домов и переводили ей деньги. Списывались средства по мнимым основаниям - якобы в счет выполнения условий контракта. На деле компания не занималась этим видом деятельности и не могла выполнить поставленные условия.