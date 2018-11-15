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Posted 15 ноября 2018, 20:36

Published 15 ноября 2018, 20:36

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Двое бизнесменов похитили из бюджета Шахт 15 млн руб

15 ноября 2018, 20:36
В Шахтах Ростовской области завели уголовное дело в отношении двоих бизнесменов, которые украли более 15 миллионов рублей и часть денег легализовали, сообщает региональная прокуратура.

"С 2012 по 2013 года двое руководителей компаний похитили из бюджета Шахт деньги. После этого им удалось легализовать 1,7 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Подозреваемые заключали контракты со стройкомпанией на строительство домов и переводили ей деньги. Списывались средства по мнимым основаниям - якобы в счет выполнения условий контракта. На деле компания не занималась этим видом деятельности и не могла выполнить поставленные условия.

Прокуратура взяла под контроль ход расследования дела. Максимальное наказание - 5 лет колонии.

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