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Недостроенный Sheraton в Ростове оценили в 1 млрд руб

15 ноября 2018, 12:13
Фото: Vladimir E / flickr.com
CC BY 2.0
Конкурсный управляющий АО “АктивКапитал банка”, который является владельцем долгостроя в Ростове-на-Дону, отчитался о проведенной оценке имущества должника, документ опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Оценка имущества была проведена с целью организации последующих торгов. Так, наиболее дорогостоящей позицией в реестре имущества банка стал недостроенный бизнес-центр Sheraton, расположенный на проспекте Сиверса в Ростове. Стоимость долгостроя была оценена в один миллиард рублей.

Кроме ростовского бизнес-центра, на торги могут быть также выставлены здание офиса банка в Самаре, жилой дом, расположенный в Санкт-Петербурге и другая недвижимость, земельные участки в Ленинградской и Самарской областях, принадлежащая кредитно-финансовой организации.

Банк лишился лицензии весной 2018 года. По данным Банка России, причиной послужил ряд операций по выводу части активов, что привело к ухудшению финансовой ситуации в организации.

Из информации, размещенной в системе СПАРК, известно, что более половиной акций "АктивКапитал банка" владеет ООО "Лира", зарегистрированная в Ростове. Компания является застройщиком бизнес-центра Sheraton.

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#Новости#Экономика
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