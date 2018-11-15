Недостроенный Sheraton в Ростове оценили в 1 млрд руб

Оценка имущества была проведена с целью организации последующих торгов. Так, наиболее дорогостоящей позицией в реестре имущества банка стал недостроенный бизнес-центр Sheraton, расположенный на проспекте Сиверса в Ростове. Стоимость долгостроя была оценена в один миллиард рублей.