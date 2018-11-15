Судоходная компания "Палмали" в Ростове признана банкротом

Posted 15 ноября 2018, 09:29
Published 15 ноября 2018, 09:29
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
На предприятии была инициирована процедура конкурсного производства, которая продлится шесть месяцев. Основному кредитору - Сбербанку - судоходная компания должна 13 миллиардов рублей
Также в число кредиторов входят "Палмали Холдинг", зарегистрированное на Мальте, "Палмали Шиппинг" из Вест-Индии, "Палмали Гемиджилик ве Анжентелик" из Турции. По данным СМИ, владельцем данных компаний является предприниматель из Азербайджана Мубариз Мансимов. Исковые требования предприятий азербайджанского бизнесмена превышают шесть миллиардов рублей.
Кроме того, требования к должнику выставили ООО "Альянс", "Азов-Флот-Сервис", страховая компания "Арсеналъ", а также топливная компания "ЮгБункерСервис-Ростов".
Ранее сообщалось, что главу судоходной компании "Палмали" правоохранительные органы подозревают в уклонении от уплаты налогов и сокрытии 17,5 миллиона рублей.
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