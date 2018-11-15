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Posted 15 ноября 2018, 09:29

Published 15 ноября 2018, 09:29

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Судоходная компания "Палмали" в Ростове признана банкротом

15 ноября 2018, 09:29
Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельной судоходную компанию "Палмали", следует из документов, опубликованных на сайте "Электронное правосудие".

На предприятии была инициирована процедура конкурсного производства, которая продлится шесть месяцев. Основному кредитору - Сбербанку - судоходная компания должна 13 миллиардов рублей

Также в число кредиторов входят "Палмали Холдинг", зарегистрированное на Мальте, "Палмали Шиппинг" из Вест-Индии, "Палмали Гемиджилик ве Анжентелик" из Турции. По данным СМИ, владельцем данных компаний является предприниматель из Азербайджана Мубариз Мансимов. Исковые требования предприятий азербайджанского бизнесмена превышают шесть миллиардов рублей.

Кроме того, требования к должнику выставили ООО "Альянс", "Азов-Флот-Сервис", страховая компания "Арсеналъ", а также топливная компания "ЮгБункерСервис-Ростов".

Ранее сообщалось, что главу судоходной компании "Палмали" правоохранительные органы подозревают в уклонении от уплаты налогов и сокрытии 17,5 миллиона рублей.

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#Экономика#Новости
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