Власти Ростова организуют площадки для сбора старых шин

Так, с территории города в 2018 году принято на переработку около 200 тонн покрышек. "У нас в Ростове нет централизованных площадок для сбора отработанных шин, которые наносят большой вред окружающей среде, и особенно сейчас в зимний сезон машины переобулись, и уже можно наблюдать, как старые покрышки выбрасывают в лесополосы. В ближайшее время нам необходимо определить минимум пять мест в городе, где можно установить контейнеры или специализированные площадки", - сообщил Кушнарев.