Власти Ростова организуют площадки для сбора старых шин

Posted 15 ноября 2018, 11:33
Published 15 ноября 2018, 11:33
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
В четверг, 15 ноября, власти Ростова обсудили в ходе "круглого стола" проблемы раздельного сбора отходов, их переработку и вторичное использование, к которым относятся энергосберегающие ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы, отработанные шины.
Так, с территории города в 2018 году принято на переработку около 200 тонн покрышек. "У нас в Ростове нет централизованных площадок для сбора отработанных шин, которые наносят большой вред окружающей среде, и особенно сейчас в зимний сезон машины переобулись, и уже можно наблюдать, как старые покрышки выбрасывают в лесополосы. В ближайшее время нам необходимо определить минимум пять мест в городе, где можно установить контейнеры или специализированные площадки", - сообщил Кушнарев.
По его словам, они должны быть расположены на территориях, где водителям будет удобно их выбросить, и вывоз покрышек в обязательном порядке должен будет происходить своевременно. В городе Ростове в 2017 году собрано 753,67 тысячи тонн отходов, из них на переработку направлено 121,97 тысячи тонн, на захоронение семь тысяч тонн.
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