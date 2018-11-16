«Медики должны в равной степени и лечить, и охранять здоровье»

Ведь, как зачастую получается: мы лечим пациента, недуг отступает. Но, выходя за порог врачебного кабинета, больной, напрочь забывает о рекомендациях доктора и начинает вести тот образ жизни, к которому привык. И что в итоге? Болезнь возвращается, и зачастую в более тяжелой форме. Поэтому, еще одной важной составляющей в реализации данного проекта станет воспитание персональной ответственности граждан за сохранение собственного здоровья.