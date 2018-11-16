«Медики должны в равной степени и лечить, и охранять здоровье»

Posted 16 ноября 2018, 11:51
Published 16 ноября 2018, 11:51
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
В его структуру которого входят больница со стационаром на 150 коек, поликлиника, 24 фельдшерско-акушерских пунктов, две врачебные амбулатории, где созданы оптимальные условия для осуществления профессиональной деятельности и комфортные условия для пребывания пациентов. Лечебное учреждение непосредственно обслуживает шесть сельских поселений, входящих в состав Родионово-Несветайского района. На территории района проживает более 22 тыс. человек, из них 13128 трудоспособного возраста и 4300 детей.
Амбулаторно-поликлиническое звено рассчитано на 150 посещений в смену, это около 4000 обращений в месяц. В 2017 году стационарную помощь получили 4700 человек.
Подробнее о работе медучреждения «Ростов-газете» рассказала главврач больницы Ветта Поплавская.
- Ветта Евгеньевна, как меняется ситуация в региональном здравоохранении в последние несколько лет?
- Ситуация меняется заметно и меняется к лучшему. Можно отметить масштабные перемены в здравоохранении района, направленные на усиление системы профилактической работы и модернизацию работы медицинского учреждения на первичном уровне. Это произошло благодаря реорганизации посредством улучшения материально-технической базы и дооснащению современным медицинским оборудованием (было закуплено по федеральной программе новое диагностическое оборудование: УЗИ аппарат, ФЛО, электроэнцефалограф, глюкометры, обновлено оснащение лаборатории и отделения реанимации, получены новые автомобили скорой помощи).
Уровень оснащения нашей больницы позволяет провести своевременную и качественную лабораторную диагностику, что в свою очередь позволяет в кратчайшие сроки поставить диагноз, оптимизировать лечение и тем самым сократить сроки пребывания пациентов в стационаре.
Применение данного оборудования существенно расширяет спектр возможностей врачей по своевременной диагностике, лечению хронических и острых заболеваний.
Активно продолжается компьютеризация рабочих мест медицинского персонала с реализацией электронных возможностей деятельности в составе регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Ростовской области (РС ЕГИСЗ). На данный момент установлено 38 тонких клиентов, планируется подключение клинической лаборатории в 2019 году.
- Одной из проблем медучреждений в сельских районах была проблема кадровая. Как она решается сегодня?
- Обеспечению кадровым потенциалом и повышению его уровня квалификации уделяется особое внимание. Начиная с 2012 года, благодаря программе «Земский доктор», запущенной Правительством РФ для привлечения в сельскую местность специалистов по наиболее востребованным направлениям с выплатой субсидии в размере 1 миллиона рублей, в нашу больницу пришли на работу 15 молодых докторов.
- Как вы оцениваете общий уровень здоровья жителей района? Какова роль больницы в пропаганде здорового образа жизни? Насколько развита в районе профилактическая работа?
- Основная направленность в здравоохранении — профилактическая. 40% населения обращаются в лечебные учреждения с профилактической целью. Заболеваемость населения района в течение нескольких лет находится на одном уровне. В основном за медицинской помощью к врачам обращаются больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, цереброваскулярными заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, остеохондрозами, острыми респираторно-вирусными инфекциями и др.
На возникновение некоторых заболеваний и их осложнений влияет неправильный образ жизни, вредные привычки: курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность, стрессы.
Одна из главнейших стратегических задач нашего медицинского учреждения
заключается в формировании у населения нового подхода к собственному здоровью, потребности следить за ним системно.
К сожалению, самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию медицинское сообщество не в силах, именно поэтому в реализации данного проекта принимают участие органы исполнительной власти, общественно-политические организации, руководители учреждений и предприятий различных форм собственности.
Все эти усилия направлены на снижение уровня смертности и повышение продолжительности жизни жителей района, формирование новой концепции общества, в котором модно быть здоровым и ведение здорового образа жизни и забота о собственном здоровье станет первостепенной задачей каждого гражданина независимо от его возраста и рода занятий.
- Какие меры, с вашей точки зрения, могут поспособствовать более активному привлечению населения к формированию здорового образа жизни? Какова в этом процессе роль ЦРБ?
- Для того, что бы в полной мере достичь поставленных целей, недостаточно будет лишь внесения неких корректировок в оснащение и кадровый состав лечебных учреждений. Для всего этого необходимо внедрение новых организационных форм взаимодействия гражданина и медицинского работника.
Ведь, как зачастую получается: мы лечим пациента, недуг отступает. Но, выходя за порог врачебного кабинета, больной, напрочь забывает о рекомендациях доктора и начинает вести тот образ жизни, к которому привык. И что в итоге? Болезнь возвращается, и зачастую в более тяжелой форме. Поэтому, еще одной важной составляющей в реализации данного проекта станет воспитание персональной ответственности граждан за сохранение собственного здоровья.
Медики должны в равной степени и лечить, и охранять здоровье. Поэтому, вся система здравоохранения ставится сейчас на прочный фундамент первичной медицины.
Администрация ЦРБ еженедельно мониторит вопросы оказания и доступности квалифицированной медицинской помощи населению Родионово-Несветайского района. Под пристальное внимание взята демография (рождаемость и смертность); увеличилось количество профилактических мероприятий с населением; организована работа с гражданами из «Регистра пациентов страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями», проводится иммунизация населения согласно национальному календарю прививок, в том числе против гриппа, увеличивается число пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь.
Особая роль отведена созданию специализированных институтов «Школ здоровья», в районе функционируют 6 таких «школ» по наиболее актуальным и требующим внимания направлениям (артериальная гипертензия, профилактика инсульта, школа для пациентов с сахарным диабетом, школа репродуктивного здоровья). Они функционируют как в ЦРБ, так и по району в целом. За двенадцать месяцев прошлого года обучено порядка 1 700 пациентов.
Важным разделом работы является проведение диспансеризации
населения, основным принципом которой является её двухэтапность. Первый этап (скрининг) проводится с целью первичного выявления и отбора граждан с подозрением на наличие заболеваний. Второй этап диспансеризации — это дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания, проведение углубленного профилактического консультирования.
- Важное направление здравоохранения - забота о здоровье человека с самого рождения. Какая работа ведется в сфере демографии (здоровье матери и ребенка)?
- Демографические показатели – это важнейшие показатели, характеризующие состояние и качественный состав населения: рождаемость, смертность, естественную убыль и прирост населения.
Говоря о разнице в рождаемости и смертности, нельзя не назвать естественную убыль населения – это совокупность факторов, оказывающих влияние на демографическую ситуацию, – социальные, экономические, медицинские и другие. В текущем году в Родионово-Несветайском районе рождаемость, за полгода составила 93 младенца. Высокими остаются показатели смертности от болезней системы кровообращения, смертности от внешних причин.
На основе анализа деятельности женской консультации и педиатрического отделения, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям, разрабатываются мероприятия по охране здоровья женщин и детей, направленные на профилактику и снижение заболеваемости, детской смертности, укрепление физического развития детей.
Организованы выезды узких специалистов лечебно-профилактические учреждения района (амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты) для проверки их работы и оказания практической помощи фельдшерам по вопросам организации консультативно-диагностической помощи детям, беременным женщинам, родильницам и женщинам, страдающим гинекологическими заболеваниями.
- Каковы ваши ближайшие планы по совершенствованию работы медучреждения?
- Нашими основными задачами являются организация оказания качественной, эффективной и безопасной первичной медико-санитарной помощи населению территории, дальнейшее обеспечение доступности медицинской помощи и формирование мотивации к здоровому образу жизни, формирование ответственности за собственное здоровье, усиление профилактической направленности.
ЦРБ Родионово-Несветайского района активно принимает участие в создании новой модели первичного звена здравоохранения, на основе пилотного проекта «Бережливая поликлиника», который действует в 40 регионах страны.
Основные задачи проекта - создание доброжелательной атмосферы в учреждении, оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов для сокращения очередей и упрощение записи на прием к врачу, повышение удовлетворенности пациентов при получении медицинских услуг, снижение трудопотерь медицинского персонала, повышение качества и производительности труда.
Постепенно развиваясь, используя накопленный опыт, внедряя новые медицинские технологии, мы способны решать самые прогрессивные задачи на благо здоровья всех жителей района.