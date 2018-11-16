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Posted 16 ноября 2018, 08:59

Published 16 ноября 2018, 08:59

Modified 1 октября, 12:47

Updated 1 октября, 12:47

По делу Новошахтинского экс-судьи возобновили судебное следствие

16 ноября 2018, 08:59
В Ростовском областном суде вернули на досудебное следствие дело бывшего мирового судьи Новошахтинска Сергея Мазурова, сообщила пресс-секретарь Ростовского областного суда Дина Боброва.

Напомним, что, по версии следствия, в марте 2017 года фигурант, используя служебное положение, получил 100 тысяч рублей взятки, чтобы передать их начальнику следствия отдела полиции в Новошахтинске. Рассчитывалось, что за эти деньги следователь прекратит уголовное преследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве.

"Суд возобновил судебное следствие в связи с тем, что в прениях стороной защиты было заявлено ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми", - сообщила представитель суда.

Также в рамках сегодняшнего судебного заседания были исследованы эти доказательства. Назначена дата судебных прений на 19 ноября

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