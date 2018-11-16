По делу Новошахтинского экс-судьи возобновили судебное следствие

Напомним, что, по версии следствия, в марте 2017 года фигурант, используя служебное положение, получил 100 тысяч рублей взятки, чтобы передать их начальнику следствия отдела полиции в Новошахтинске. Рассчитывалось, что за эти деньги следователь прекратит уголовное преследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве.