По делу Новошахтинского экс-судьи возобновили судебное следствие

Posted 16 ноября 2018, 08:59
Published 16 ноября 2018, 08:59
Modified 1 октября, 12:47
Updated 1 октября, 12:47
Напомним, что, по версии следствия, в марте 2017 года фигурант, используя служебное положение, получил 100 тысяч рублей взятки, чтобы передать их начальнику следствия отдела полиции в Новошахтинске. Рассчитывалось, что за эти деньги следователь прекратит уголовное преследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве.
"Суд возобновил судебное следствие в связи с тем, что в прениях стороной защиты было заявлено ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми", - сообщила представитель суда.
Также в рамках сегодняшнего судебного заседания были исследованы эти доказательства. Назначена дата судебных прений на 19 ноября
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