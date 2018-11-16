В Ростовской области легкомысленно относятся к проблеме бродячих собак — власти

"Я приведу пример, в одном из городов было совершено нападение животных на девочку 15 лет, который был причинен физический и моральный вред, и сейчас ставится вопрос о том, кто же будет отвечать? Так вот тем районам , где не предусмотрены средства, где отвечают, что собак на их территории нет, наверное, стоит задуматься, что ответственность в случае чего будут нести все", - рассказал Былков.