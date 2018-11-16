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В Ростовской области легкомысленно относятся к проблеме бродячих собак — власти

16 ноября 2018, 06:25
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ответственность за нападение бездомных животных начнут нести все, включая глав районов, сообщил заместитель министра ЖКХ по Ростовской области Валерий Былков.

Напомним, что механизм отлова и содержания животных предусмотрен постановлением правительства Ростовской области, и этот механизм реализуется путем заключения муниципальных контрактов в рамках полномочий прав органов местного самоуправления на отлов и содержание безнадзорных животных.

"Министерством проведен мониторинг выделенных средств на данные цели местных бюджетов на 2019 год, всего запланировано выделение денежных средств в 48 городских округах и муниципальных районах, а вот не заложены денежные средства и не планируется это сделать в трех муниципальных округах: в Советском сельском, Верхнедонском и Кашарском районах. Также информацию о сумме выделенных средств не предоставил Неклиновский район, а Каменск-Шахтинский предоставил информацию о контрактах на 2018 год, видимо, сделав вид, что не понял, что речь шла о другом", - сообщил Былков.

По его словам, все главы районов и городов Ростовской области должны понимать, к чему может привести такое поверхностное и легкомысленное отношение к проблеме бродячих собак.

"Я приведу пример, в одном из городов было совершено нападение животных на девочку 15 лет, который был причинен физический и моральный вред, и сейчас ставится вопрос о том, кто же будет отвечать? Так вот тем районам , где не предусмотрены средства, где отвечают, что собак на их территории нет, наверное, стоит задуматься, что ответственность в случае чего будут нести все", - рассказал Былков.

Он подчеркнул, что особое внимание нужно обратить на проблему безнадзорных животных, и средства необходимо предусмотреть не только в плане, но и по факту.

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