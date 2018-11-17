Корреспондента с «отказавшими» ногами эвакуировали из горящего ТЦ

Мало кому удается оказаться в толпе, спасающейся от пожара в огромном торговом центре. А такие ситуации случаются постоянно. Стоит вспомнить недавние пожары в торговых центрах Москвы: в «Персей для детей» в апреле и «Атриуме» в июне. И страшную трагедию в марте 2018 года в «Зимней вишне» города Кемерово. Журналистам RostovGazeta случайно пришлось оказаться на месте несчастных жертв.
Сценарий учений был прост — в кинотеатре на третьем этаже ТЦ начинается пожар. Для правдоподобности использовали «спецэффекты» - две дым машины.
В эвакуации должны были принять участие сотрудники торгового центра, обычные гражданские и статисты. Первых двух эвакуировали сразу, а вот третьи играли роль людей, не успевших спастись. Их задача была ожидать помощи от пожарных.
Из-за случайного стечения обстоятельств корреспондент RostovGazeta поменялся местами с одним из статистов.
В 11 часов запустили дым машины, включили сирену и вырубили свет. Сотрудник агентства в это время сидел в кинозале №2 с тремя статистами и ожидал спасения.
Но спасающие не торопились. Для правдоподобной симуляции пожара использовали еще один спецэффект — проигрываемую на весь ТЦ зацикленную запись криков детей и женщин, треска огня и звуков бьющегося стекла.
Пожарная команда прибыла спустя 20 минут, когда корреспондент уже отчаялся. Ведь будь тут настоящий пожар — ему бы уже давно не понадобилась ничья помощь.
Когда к журналисту издания подошли пожарные, он сказал, что у него неожиданно отнялись ноги, и вообще он никуда не хочет с ними идти. В ответ на это члены пожарной команды спокойно положили его на носилки и надели на него противогаз.
Противогаз оказался особенным - он часто сползал, не давая полноценно дышать. В тот момент корреспондент RostovGazeta был рад, что он был в сознании, так как иначе можно было задохнуться.
Сотрудник издания не отрицает, что было по своему страшно: запись кричащих детей, полностью запотевшие стекла неудобного противогаза, головная боль. Ко всему этому журналист постоянно норовил выпасть из носилок, что пару раз ему вполне удалось.
Корреспондента эвакуировали из зала на лестничную площадку вниз по ступенькам, где запах дыма уже не чувствовался. Далее его вынесли из здания и на месте вызвали машину скорой помощи. Эвакуация корреспондента из горящего здания без учета ожидания спасательной группы заняла около семи минут, и еще пять минут понадобилось для прибытия скорой.
Журналиста агентства переложили на другие носилки и перевезли в машину скорой, где по сценарию ему бы оказывалась первая помощь.
Назвать тренировочную пожарную эвакуацию удачной или наоборот провалившейся сложно. Одно можно сказать точно - десятки ростовчан, ожидавшие конца операции на улице, были очень рады ее окончанию, как и журналист издания, случайно оказавшийся в неудобном противогазе в центре тренировочной эвакуации.