Свыше 1,1 млн кв м нового жилья введут в Ростове в этом году

Posted 17 ноября 2018, 16:19
Published 17 ноября 2018, 16:19
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
«До конца 2018 года мы намерены увеличить показатели по вводу жилья в Ростове до 1 126 500 квадратных метров», - сказал Кушнарев.
Он заметил, что последние несколько лет Ростову удается перейти отметку по вводу нового жилья за 1,1 миллион квадратных метров.
«Из введенного в этом году жилья имеется уже 80 многоквартирных домов общей площадью более 705 тысяч квадратных метров», - добавил он.
Кушнарев особенно отметил группу компаний «Сокол», которая сдала последний объект в практически рекордные сроки — менее двух лет.
«Особенно меня радует, что этот новый жилищный комплекс построен в Северном микрорайоне, уже имеющем все необходимое для комфортной жизни. Но это не конец, и мы намерены развивать микрорайон и делать его еще более комфортным для ростовчан», - прокомментировал он.
В Ростове в субботу прошла церемония открытия нового ЖК «Сокол» на Королева 20 А, на котором поприсутствовал Кушнарев. На мероприятии он поблагодарил как строителей, так и руководство группы компаний за хорошо проделанную работу.