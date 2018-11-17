Свыше 1,1 млн кв м нового жилья введут в Ростове в этом году

«Особенно меня радует, что этот новый жилищный комплекс построен в Северном микрорайоне, уже имеющем все необходимое для комфортной жизни. Но это не конец, и мы намерены развивать микрорайон и делать его еще более комфортным для ростовчан», - прокомментировал он.