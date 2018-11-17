rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября 2018, 16:19

Published 17 ноября 2018, 16:19

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Свыше 1,1 млн кв м нового жилья введут в Ростове в этом году

17 ноября 2018, 16:19
В Ростове до конца 2018 года будет введено в эксплуатацию более 1,1 миллиона квадратных метров нового жилья в связи с реализацией программы ввода нового жилья в городе, сообщил на церемонии открытия ЖК «Сокол» в северном микрорайоне глава администрации города Ростова Виталий Кушнарев.

«До конца 2018 года мы намерены увеличить показатели по вводу жилья в Ростове до 1 126 500 квадратных метров», - сказал Кушнарев.

Он заметил, что последние несколько лет Ростову удается перейти отметку по вводу нового жилья за 1,1 миллион квадратных метров.

«Из введенного в этом году жилья имеется уже 80 многоквартирных домов общей площадью более 705 тысяч квадратных метров», - добавил он.

Кушнарев особенно отметил группу компаний «Сокол», которая сдала последний объект в практически рекордные сроки — менее двух лет.

«Особенно меня радует, что этот новый жилищный комплекс построен в Северном микрорайоне, уже имеющем все необходимое для комфортной жизни. Но это не конец, и мы намерены развивать микрорайон и делать его еще более комфортным для ростовчан», - прокомментировал он.

В Ростове в субботу прошла церемония открытия нового ЖК «Сокол» на Королева 20 А, на котором поприсутствовал Кушнарев. На мероприятии он поблагодарил как строителей, так и руководство группы компаний за хорошо проделанную работу.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика