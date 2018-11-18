Огромная очередь образовалась в ТЦ Ростова из-за желающих вернуть билеты в кинотеатр

Posted 18 ноября 2018, 11:44
Published 18 ноября 2018, 11:44
Modified 1 октября, 15:06
Updated 1 октября, 15:06
По словам очевидцев, в кинотеатре, расположенном в торговом центре, перегорел проектор. И людям приходится стоять в очереди к кассе, чтобы вернуть билеты.
"Это не просто пришёл и забрал деньги за билет, надо тратить время, чтобы написать заявление, и вот каждый человек пишет, а остальные ждут", сообщил ростовчанин Иван Яковлев.
Подписчики популярного паблика также выразили негодование по поводу сложившейся ситуации и бездействия руководства кинотеатра. "Издевательство над народом даже здесь уже. Опустилось уважение к людям до плинтуса", - написал один из комментаторов.
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