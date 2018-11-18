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Posted 18 ноября 2018, 11:44

Published 18 ноября 2018, 11:44

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Огромная очередь образовалась в ТЦ Ростова из-за желающих вернуть билеты в кинотеатр

18 ноября 2018, 11:44
В Ростове-на-Дону несколько десятков людей вместо запланированного досуга вынуждены провести воскресный день в очереди в торговом центре "Горизонт", сообщение об этом размещено в социальной сети.

По словам очевидцев, в кинотеатре, расположенном в торговом центре, перегорел проектор. И людям приходится стоять в очереди к кассе, чтобы вернуть билеты.

"Это не просто пришёл и забрал деньги за билет, надо тратить время, чтобы написать заявление, и вот каждый человек пишет, а остальные ждут", сообщил ростовчанин Иван Яковлев.

Подписчики популярного паблика также выразили негодование по поводу сложившейся ситуации и бездействия руководства кинотеатра. "Издевательство над народом даже здесь уже. Опустилось уважение к людям до плинтуса", - написал один из комментаторов.

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#Анна Петрова#Новости
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