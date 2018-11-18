Пассажирам рейса Ростов - Ставрополь предложили улететь в понедельник через Москву

Напомним, в воскресенье вечером в аэропорту Платов рейс был задержан на полтора часа. После этого самолет с пассажирами покружил над Ставрополем и вернулся обратно из-за непогоды.
Изначально пассажиры не могли понять, что им теперь делать. Позже они встретились с представителем компании Utair, которая обслуживала рейс.
Мужчина предложил людям полететь в понедельник. При этом сделать это можно только через аэропорт Внуково в Москве. Сотрудник компании пояснил, что это связано с отсутствием свободных самолетов. По его словам, пассажиры, захотевшие вернуть билет, не смогут сейчас получить деньги. Для этого надо обращаться в компанию.
Корреспондент RostovGazeta связался с представителем компании по телефону, на что тот обещал поговорить позже, но перестал отвечать на звонки.