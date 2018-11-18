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Пассажирам рейса Ростов - Ставрополь предложили улететь в понедельник через Москву

18 ноября 2018, 20:48
Фото: pixabay.com
Пассажирам авиарейса Ростов - Ставрополь, которые так и не смогли долететь до пункта назначения, предложили полететь в понедельник через Москву, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, в воскресенье вечером в аэропорту Платов рейс был задержан на полтора часа. После этого самолет с пассажирами покружил над Ставрополем и вернулся обратно из-за непогоды.

Изначально пассажиры не могли понять, что им теперь делать. Позже они встретились с представителем компании Utair, которая обслуживала рейс.

Мужчина предложил людям полететь в понедельник. При этом сделать это можно только через аэропорт Внуково в Москве. Сотрудник компании пояснил, что это связано с отсутствием свободных самолетов. По его словам, пассажиры, захотевшие вернуть билет, не смогут сейчас получить деньги. Для этого надо обращаться в компанию.

Корреспондент RostovGazeta связался с представителем компании по телефону, на что тот обещал поговорить позже, но перестал отвечать на звонки.

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