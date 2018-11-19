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Posted 19 ноября 2018, 11:43

Published 19 ноября 2018, 11:43

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Доходность долларовых вкладов повысили российские банки

19 ноября 2018, 11:43
Доходность долларовых вкладов повысили ведущие банки России, сообщил портал "Банки.ру",

"Связано это с боязнью введения новых международных санкций в отношении России и продолжения оттока средств населения", - сказано в сообщении.

Среди тех, кто повысил ставки, Сбербанк, Россельхозбанк, Бинбанк, "Открытие", "Ренессанс Кредит", МТС Банк, Тинкофф Банк, Хоум Кредит Банк, Московский Кредитный Банк и ВТБ.

Лучшие предложения достигают 4%, кроме того, банки улучшили ставки по вкладам в евро.

Отмечается, что, по мнению экспертов, ближайшее время ставки в долларах вырастут еще.

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#Экономика#Новости
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