Доходность долларовых вкладов повысили российские банки

Posted 19 ноября 2018, 11:43
Published 19 ноября 2018, 11:43
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Связано это с боязнью введения новых международных санкций в отношении России и продолжения оттока средств населения", - сказано в сообщении.
Среди тех, кто повысил ставки, Сбербанк, Россельхозбанк, Бинбанк, "Открытие", "Ренессанс Кредит", МТС Банк, Тинкофф Банк, Хоум Кредит Банк, Московский Кредитный Банк и ВТБ.
Лучшие предложения достигают 4%, кроме того, банки улучшили ставки по вкладам в евро.
Отмечается, что, по мнению экспертов, ближайшее время ставки в долларах вырастут еще.
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