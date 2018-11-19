Прибыль "Группы компаний ПИК" упала втрое

Posted 19 ноября 2018, 11:42
Published 19 ноября 2018, 11:42
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Одна из крупнейших строительных компаний страны ГК "ПИК" в 2018 году резко ухудшила финансовые показатели. В третьем квартале 2018 года чистая прибыль акционерного общества составила 1,2 миллиарда рублей. За аналогичный период 2017 года компания заработала 3,6 миллиарда.
Таким образом, прибыль общества упала в три раза.
При этом выручка компании за это же время увеличилась до 17,2 миллиарда по сравнению с 16,8 миллиарда рублей в прошлом году.
Уменьшение прибыли произошло за счет кратного увеличения расходов на управленческий персонал и прочих расходов, говорится в материалах отчетности. Так, менеджмент ПАО "Группа компаний "ПИ" стал тратить на себя на 1,2 миллиона рублей больше, чем в 2017 году. Статья "прочие расходы" увеличилась в 4,6 раза.
Напомним, что компании группы "ПИК" строят жилые объекты в том числе в Ростове-на-Дону. Это комплексы "Норд" и "Доломановский». Застройщик известен тем, что регулярно задерживает сроки сдачи домов, а их качество нередко вызывает нарекания у покупателей.
Так, дом на улице Орбитальной, 12, входящий в комплекс "Норд", был сдан с задержкой почти два года. Жильцы жаловались на плохое качество материалов и отделки квартир. По некоторым данным, "ПИК" также переносит сроки сдачи домов в ЖК "Доломановский".
Как следует из Единого реестра застройщиков, группа компаний ежегодно сдает свои объекты с задержкой сроков до 19 месяцев.
В Москве и Подмосковье группа "ПИК" строит жилые комплексы "Люблинский парк", "Михайловский парк", "Шереметьевский", "Оранж парк", "Кузьминский лес", "Саларьевое парк", "Белая дача парк", "Ильинские луга".
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