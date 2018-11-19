Прибыль "Группы компаний ПИК" упала втрое

Уменьшение прибыли произошло за счет кратного увеличения расходов на управленческий персонал и прочих расходов, говорится в материалах отчетности. Так, менеджмент ПАО "Группа компаний "ПИ" стал тратить на себя на 1,2 миллиона рублей больше, чем в 2017 году. Статья "прочие расходы" увеличилась в 4,6 раза.