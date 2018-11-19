Уровень младенческой смертности в Ростовской области упала на четверть

Так, по данным Ростовстата, за год рождаемость снизилась на 6%. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года в регионе родилось почти на две тысячи младенцев больше.
Смертность населения в Ростовской области составила 42,4 тысячи человек, это на 0,7% ниже, чем в прошлом году. Естественная убыль населения составила 11,7 тысячи человек. При этом уровень младенческой смертности упал на 24,6% и составил 4,9 промилле.
Всего в Ростовской области за девять месяцев умерло 156 детей в возрасте до года.
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